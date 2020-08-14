МоваЯзык

Топ-темы:

Строитель "Стены" на границе с Россией получил еще 36,7 млн грн: НАБУ обвиняло его в растрате

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
3,2 т.
'Стена' Яценюка

Строитель "Стены" Яценюка получил еще 36,7 млн грн. "Страна"

Генеральный подрядчик проекту "Стена" ООО "Стройцентр Витязь" получил еще 36,74 млн грн для строительства на границе с Россией.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо Пограничной службы. ООО "Стройцентр Витязь" остается генеральным подрядчиком проекта "Стена" на российско-украинской границе несмотря на то, что директору и основателю данной фирмы еще в 2017 году НАБУ выдвинуло подозрение в растрате имущества в особо крупных размерах и подделке документов.

За первое полугодие 2020 года Государственной пограничной службой было уплачено на счета "Стройцентр Витязь" 36,74 млн грн.

Летом 2019 года НАБУ направило в суд обвинительный акт в отношении восьми лиц, причастных к завладению 16,68 млн грн, выделенных из государственного бюджета на инженерно-техническое обустройство российско-украинской границы, так называемого проекта "Стена". Среди упомянутых лиц является директор и учредитель ООО "Стройцентр Витязь" Агаверди Адилов.

Ранее в НАБУ сообщали, что за год не произошло даже подготовительное заседание. Они откладывались из-за неявки обвиняемых и защитников. В феврале 2020 года дело вообще отправили на новое судебное автороспределение. Причиной этого стало отсутствие у судей доступа к государственной тайне.

Другие генподрядные организации проекту "Стена" в первом полугодии этого года получили следующие суммы:

  • ООО Корпорация "Укртрансстрой" – 33,38 млн грн

  • ГП "Дирекция по строительству и обслуживанию пограничной инфраструктуры" – 27,57 млн грн

  • ООО "Будмонтажсервис и" – 27,39 млн грн

  • ООО "Титан Строй" – 13,29 млн грн

Как сообщал OBOZREVATEL, завершение строительства стены на границе между Украиной и Россией собираются перенести на 2025 год.

Отметим, что в 2019 году частная фирма ООО "Стройцентр Витязь" получила 20 млн гривен аванса со счета Государственного казначейства за продолжение работ по обустройству границы с Российской Федерацией.

Государственная пограничная служба предложила Кабинету министров выделить дополнительные 4,5 млрд грн на строительство проекту "Стена" на границе с Россией.

В июле Министерство финансов не согласовало проект Госпогранслужбы по увеличению к 4,5 млрд гривен финансирования строительства "Стены".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

УкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украиныпроект стена
Поделиться в Facebook
  2. Экономика