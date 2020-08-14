Строитель "Стены" на границе с Россией получил еще 36,7 млн грн: НАБУ обвиняло его в растрате

Генеральный подрядчик проекту "Стена" ООО "Стройцентр Витязь" получил еще 36,74 млн грн для строительства на границе с Россией.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо Пограничной службы. ООО "Стройцентр Витязь" остается генеральным подрядчиком проекта "Стена" на российско-украинской границе несмотря на то, что директору и основателю данной фирмы еще в 2017 году НАБУ выдвинуло подозрение в растрате имущества в особо крупных размерах и подделке документов.

За первое полугодие 2020 года Государственной пограничной службой было уплачено на счета "Стройцентр Витязь" 36,74 млн грн.

Летом 2019 года НАБУ направило в суд обвинительный акт в отношении восьми лиц, причастных к завладению 16,68 млн грн, выделенных из государственного бюджета на инженерно-техническое обустройство российско-украинской границы, так называемого проекта "Стена". Среди упомянутых лиц является директор и учредитель ООО "Стройцентр Витязь" Агаверди Адилов.

Ранее в НАБУ сообщали, что за год не произошло даже подготовительное заседание. Они откладывались из-за неявки обвиняемых и защитников. В феврале 2020 года дело вообще отправили на новое судебное автороспределение. Причиной этого стало отсутствие у судей доступа к государственной тайне.

Другие генподрядные организации проекту "Стена" в первом полугодии этого года получили следующие суммы:

ООО Корпорация "Укртрансстрой" – 33,38 млн грн

ГП "Дирекция по строительству и обслуживанию пограничной инфраструктуры" – 27,57 млн грн

ООО "Будмонтажсервис и" – 27,39 млн грн

ООО "Титан Строй" – 13,29 млн грн

Как сообщал OBOZREVATEL, завершение строительства стены на границе между Украиной и Россией собираются перенести на 2025 год.

Отметим, что в 2019 году частная фирма ООО "Стройцентр Витязь" получила 20 млн гривен аванса со счета Государственного казначейства за продолжение работ по обустройству границы с Российской Федерацией.

Государственная пограничная служба предложила Кабинету министров выделить дополнительные 4,5 млрд грн на строительство проекту "Стена" на границе с Россией.

В июле Министерство финансов не согласовало проект Госпогранслужбы по увеличению к 4,5 млрд гривен финансирования строительства "Стены".

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