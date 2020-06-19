Степанов сказал, собираются ли закрыть метро

В Украине пока что не закроют метро из-за увеличения количества больных COVID-19, но все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

Об этом журналистам заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает ТСН. По его словам, Украина живет в условиях адаптивного карантина и существуют четкие критерии, по которым усиливают карантин, в частности в Киеве.

"В зависимости от развития ситуации, все действия будут достаточно умны и все наши рекомендации... в частности региональные", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, метро в Киеве ни работало первые месяцы карантина. В мае мэр столицы Виталий Кличко попросил Кабинет министров разрешить работу метрополитена с 25 мая.

В ответ в Минздраве сообщили, что не видят проблемы в открытии метро при соблюдении требований эпидемиологов. И 25 мая метрополитен возобновил работу.