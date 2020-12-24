Какой вакциной будут прививать украинцев: Степанов назвал 2 фирмы и стоимость

До конца 2020 года Украина подпишет контракты с поставщиками вакцины от коронавируса. На вакцинацию уже заложено 2,6 млрд грн, а еще 2,3 млрд Министерство здравоохранения будет искать дальше.

Об этом на встрече с представителями прессы рассказал глава Минздрава Максим Степанов, передает корреспондент OBOZREVATEL. По его словам, с конца августа Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин от COVID-19.

"В рамках "Ковакса" (COVAX – механизм глобального доступа к вакцинам от COVID-19. – Ред.) мы хотим получить 16 млн доз. Это – оксфордская AstraZeneca и американская UBI Group. Не ожидаю каких-либо срывов с поставками. Они будут в конце первого или в начале второго квартала. Хотя ранее в "Ковакс" нам предлагали конец 2021-го, но мы не согласились", – пояснил Степанов.

По его словам, 355 тысяч человек вакцинируют на первом этапе. Речь идет о медиках, которые работают с больными коронавирусом, военных из зоны ООС и соцработниках в домах престарелых.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Степанов заявил, что Украина работает над тем, чтобы первая партия бесплатной вакцины против коронавируса в рамках COVAX составляла не 8 млн, а 16 млн доз.

Ранее министр отмечал, что в Украине уже закончились доклинические испытания отечественной вакцины-кандидата против коронавируса и сейчас ведется подготовка к клиническим. Для того, чтобы делать конкретные выводы, необходимо изготовить 100 тысяч доз препарата.