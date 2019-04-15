"Стена" от России: в Украине скандальный строитель получил еще 20 млн

В Украине частная фирма ООО "Стройцентр Витязь" получила 20 миллионов гривен аванса со счета Государственного казначейства за продолжение работ по обустройству границы с Российской Федерацией.

Соответствующая фирма с 2015 года является одним из генеральных подрядчиков по возведению фортификаций на границе, сообщает "Экономическая правда".

При этом еще в 2017 году Национальное антикоррупционное бюро Украины выдвинуло подозрение директору и основателю ООО "Стройцентр Витязь" Агаверди Адилову в растрате имущества в особо крупных размерах и подделке документов.

По данным журналистов, за все время строительства "стены" данная фирма получила от Государственной пограничной службы более 135 миллионов гривен.

Напомним, в госбюджете на 2019 год по программе "Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы" заложены расходы общего фонда в сумме 400 миллионов гривен. Всего на "стену" потратили уже 1,3 миллиарда гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о завершении досудебного расследования дела о хищении бюджетных средств, выделенных на проект "Стена".

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