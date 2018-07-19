"Стена" на границе с Россией: у фигуранта дела найдены десятки тысяч долларов

В рамках расследования уголовного производства о хищении средств, выделенных на реализацию проекта "Стена", у одного из фигурантов дела нашли почти $50 тыс.

Разрешение на обыск предоставил Соломенский районный суд Киева, передает "Слово и Дело".

Отмечается, что 8 августа 2017 года детективы НАБУ на основании решения суда обыскали квартиру одного из фигурантов дела. В ходе обыска правоохранители нашли и изъяли $46,16 тыс. и 100 евро.

После этого решением суда на них наложили арест. 11 июля собственник имущества пытался снять с денег арест, однако суд ему отказал.

Проект "Стена"

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июля НАБУ и САП сообщили, что расследование о хищении на проекте "Стена" завершено.

Восьмерым лицам сообщили о подозрении и предоставили доступ к материалам дела для ознакомления.