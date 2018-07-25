Ставки вырастут: украинцам дали совет, как не прогореть с кредитами

В Украине в ближайшее время могут вырасти процентные ставки по кредитам, в связи с чем эксперты рекомендуют населению брать займ в той валюте, в которой приходит зарплата.

Как сказано в материале OBOZREVATEL, больше всего невозвратов именно среди валютных заемщиков.

"Главное правило – брать кредиты в той валюте, в которой получаете зарплату", - пояснил банковский эксперт Владимир Мазуренко.

Примером, если украинцы берут в долг в гривне при зарплате $700, а через несколько лет в результате девальвации в долларовом эквиваленте их заработная плата падает в 1,5 раза, то выплачивать кредит они больше не могут.

"Как бы там не было, в долларах можно брать кредит только если вы зарабатываете в долларах. В любом другом случае я бы не советовал так рисковать", - отметил Мазуренко.

По словам экономиста Международного центра перспективных исследований Егора Кияна, вполне возможно, что в ближайшее время ставки по кредитам в Украине вырастут. Это связано с повышением учетной ставки НБУ с 17% до 17,5%.

Деньги в экономике подорожали и банкам приходится пересматривать стоимость своих услуг. Однако прямой зависимости с кредитными ставками коммерческих банков, отмечает Киян, нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором полугодии 2018 года средний обменный курс гривни составит 26,7 за доллар. Состояние украинской национальной валюты во втором полугодии будет зависеть в большей степени от динамики мировых цен.