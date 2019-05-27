Ставки на выборы: кто пройдет в Раду

В Украине букмекеры начали принимать ставки на результаты досрочных парламентских выборов.

В частности, принимаются ставки на процент набранных голосов, на то, пройдут ли партии пятипроцентный барьер, а также какая партия наберет больше голосов, свидетельствуют данные, которые управляющий частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец опубликовал в Facebook.

Партия пройдет пятипроцентный барьер:

"Сила и честь": да 1.65; нет 2.15;

"Голос": да 2.75; нет 1.42;

"Гражданская позиция": да 2.75; нет 1.42;

Радикальная партия Олега Ляшка: да 4.50; нет 1.18;

"Оппозиционный блок": да 5.00; нет 1.15.

Процент набранных голосов:

"Слуга народа": больше (41.5) 1.87; меньше (41.5) 1.87;

"Оппозиционная платформа – за жизнь": больше (10.5) 1.87; меньше (10.5) 1.87;

"Европейская солидарность": больше (9.5) 2.00; меньше (9.5) 1.75;

"Батькiвщина": больше (8.5) 2.00; меньше (8.5) 1.75.

Какая партия наберет больше голосов Европейская солидарность или Батькiвщина:

"Европейская солидарность" – 1.65; Батькiвщина – 2.15.

Владимир Компаниец Facebook

Владимир Компаниец Facebook

Владимир Компаниец Facebook

Букмекеры начали принимать ставки на результаты досрочных парламентских выборов

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 мая на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении распустить парламент.

21 мая он провел встречу с главами парламентских фракций, на которой обсудил проведение досрочных выборов в Раду.

В этот же день президент подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

Стефанчук заявил, что внеочередные выборы в Верховную Раду могут пройти по старому законодательству, то есть по смешанной избирательной системе, если Верховная Рада отказывается менять закон о выборах.

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