Ставки на выборы: кто пройдет в Раду

В Украине букмекеры начали принимать ставки на результаты досрочных парламентских выборов.
В частности, принимаются ставки на процент набранных голосов, на то, пройдут ли партии пятипроцентный барьер, а также какая партия наберет больше голосов, свидетельствуют данные, которые управляющий частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец опубликовал в Facebook.
Партия пройдет пятипроцентный барьер:
"Сила и честь": да 1.65; нет 2.15;
"Голос": да 2.75; нет 1.42;
"Гражданская позиция": да 2.75; нет 1.42;
Радикальная партия Олега Ляшка: да 4.50; нет 1.18;
"Оппозиционный блок": да 5.00; нет 1.15.
Процент набранных голосов:
"Слуга народа": больше (41.5) 1.87; меньше (41.5) 1.87;
"Оппозиционная платформа – за жизнь": больше (10.5) 1.87; меньше (10.5) 1.87;
"Европейская солидарность": больше (9.5) 2.00; меньше (9.5) 1.75;
"Батькiвщина": больше (8.5) 2.00; меньше (8.5) 1.75.
Какая партия наберет больше голосов Европейская солидарность или Батькiвщина:
"Европейская солидарность" – 1.65; Батькiвщина – 2.15.
Владимир Компаниец Facebook
Владимир Компаниец Facebook
Владимир Компаниец Facebook
Букмекеры начали принимать ставки на результаты досрочных парламентских выборов
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 мая на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении распустить парламент.
21 мая он провел встречу с главами парламентских фракций, на которой обсудил проведение досрочных выборов в Раду.
В этот же день президент подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.
22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.
Стефанчук заявил, что внеочередные выборы в Верховную Раду могут пройти по старому законодательству, то есть по смешанной избирательной системе, если Верховная Рада отказывается менять закон о выборах.
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