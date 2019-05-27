ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Ставки на выборы: кто пройдет в Раду

1.7тЧитать материал на украинском

В Украине букмекеры начали принимать ставки на результаты досрочных парламентских выборов.

В частности, принимаются ставки на процент набранных голосов, на то, пройдут ли партии пятипроцентный барьер, а также какая партия наберет больше голосов, свидетельствуют данные, которые управляющий частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец опубликовал в Facebook.

Партия пройдет пятипроцентный барьер:

  • "Сила и честь": да 1.65; нет 2.15;

  • "Голос": да 2.75; нет 1.42;

  • "Гражданская позиция": да 2.75; нет 1.42;

  • Радикальная партия Олега Ляшка: да 4.50; нет 1.18;

  • "Оппозиционный блок": да 5.00; нет 1.15.

Новости
"Никакого копромисса": Парубий обвинил команду Зеленского в лжи о выборах

Процент набранных голосов:

  • "Слуга народа": больше (41.5) 1.87; меньше (41.5) 1.87;

  • "Оппозиционная платформа – за жизнь": больше (10.5) 1.87; меньше (10.5) 1.87;

  • "Европейская солидарность": больше (9.5) 2.00; меньше (9.5) 1.75;

  • "Батькiвщина": больше (8.5) 2.00; меньше (8.5) 1.75.

Какая партия наберет больше голосов Европейская солидарность или Батькiвщина:

  • "Европейская солидарность" – 1.65; Батькiвщина – 2.15.

Ставки на выборы: кто пройдет в Раду

Владимир Компаниец Facebook

Ставки на выборы: кто пройдет в Раду

Владимир Компаниец Facebook

Ставки на выборы: кто пройдет в Раду

Владимир Компаниец Facebook

Букмекеры начали принимать ставки на результаты досрочных парламентских выборов

Букмекеры начали принимать ставки на результаты досрочных парламентских выборов

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения