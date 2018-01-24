Starbucks рассматривает выход на украинский рынок - Кличко

Знаменитая американская сеть кофеен Starbucks рассматривает выход на украинский рынок.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Украинском Доме в Давосе, передает "Интерфакс-Украина".

Киевский глава добавил, что сделает все возможное, чтобы данная сеть появилась в Украине.

Starbucks Corporation является американской компанией по продаже кофе и одноименной сетью кофеен. Она находится в более чем 24 тысячах торговых точек по всему миру.

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Отмечается, что первый в истории Украинский Дом в Давосе проходит во время ежегодной встречи в рамках Всемирного экономического форума. Он будет работать в течение недели под лозунгом "Украина: Креативность. Инновации. Возможности".

Организатором проекта выступает Украинская ассоциация венчурного и частного капитала (UVCA) в партнерстве с Western NIS Enterprise Fund и Фондом Виктора Пинчука.

Как сообщал "Обозреватель", летом один из самых технологичных брендов спортивной одежды Under Armour обещал зайти в Украину.