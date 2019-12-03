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3 декабря • обновлено в 06:29
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Станут богаче? Украинцам объяснили, что будет с зарплатами в ближайшем будущем

1.7т
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В Украине размер заработной платы вырос, однако намного медленнее, чем в предыдущие месяцы.

Экономисты ожидают, что тенденция к замедлению роста заработков сохранится, сообщает "Сегодня".

В то же время специалисты сходятся во мнении, что рост выплат все же продолжится, поскольку осталась главная причина повышения заработков – трудовая миграция.

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Кроме того, бюджетников в декабре ждет запланированный рост окладов в связи с пересчетом тарифной сетки после роста с 1 декабря соцстандартов.

"Уровень жизни повысился у тех, кто сегодня зарабатывает более 15 тысяч гривен, а таких всего один работник из шести. У остальных – он понизился. Расслоение украинского общества по уровню доходов увеличилось, и этот тренд будет нарастать", – резюмировал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В Украине размер заработной платы вырос, однако намного медленнее, чем в предыдущие месяцы

В Украине размер заработной платы вырос, однако намного медленнее, чем в предыдущие месяцы

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистическом может быть от 16 до 18 000 грн. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в эфире ObozTV.

В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:

  • 12497 гривен в 2020 году;

  • 14187 гривен в 2021 году;

  • 16047 гривен в 2022 году.

По данным Госстата, средняя заработная плата в сентябре 2019 составила 10687 грн.

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Зарплаты в Украине Повышение зарплат и пенсий
Место
Украина
Тег
зарплата
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
А де ж я живу? Чому я цього не помічаю? Напевне я живу на місяці,а не в Україні.
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Хо Хол
Хо Хол
Зп растет, а че там с инфляцией?))))
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