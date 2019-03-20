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Станислав Кульчицкий
Станислав Кульчицкий
главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУВсе статьи автора

Кто должен заплатить за Крым, если не эти идиоты?

2.1тЧитать материал на украинском

Относительно того, платить ли России за 25 лет нахождения Крыма в составе Украины.

В 1954 году Россия передала полуостров Украине указывая на экономические причины этого объединения. И они обязали нас поставить Крым на ноги, потому что там была такая разруха после войны, и такое изменение населения, что ничего нельзя было сделать.

Крым

Крым

Крым в составе Украины получал существенно больше средств централизованных союзных и республиканских, то есть украинских, чем любая область Украины.

В результате очень быстро удалось восстановить крымские порты, очень быстро начали строиться предприятия, совсем обновилось сельское хозяйство. А потом пришел и Северо-Крымский канал, пошла днепровская вода, и Крым совершенно изменился за эти 25 лет.

Так кто кому должен заплатить, если не эти проходимцы и идиоты?

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Автор
Станислав КульчицкийСтанислав Кульчицкий
Место
Украина
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