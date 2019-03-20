Относительно того, платить ли России за 25 лет нахождения Крыма в составе Украины.

В 1954 году Россия передала полуостров Украине указывая на экономические причины этого объединения. И они обязали нас поставить Крым на ноги, потому что там была такая разруха после войны, и такое изменение населения, что ничего нельзя было сделать.

Крым

Крым в составе Украины получал существенно больше средств централизованных союзных и республиканских, то есть украинских, чем любая область Украины.

В результате очень быстро удалось восстановить крымские порты, очень быстро начали строиться предприятия, совсем обновилось сельское хозяйство. А потом пришел и Северо-Крымский канал, пошла днепровская вода, и Крым совершенно изменился за эти 25 лет.

Так кто кому должен заплатить, если не эти проходимцы и идиоты?

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