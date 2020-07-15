Стало известно, сколько заработает Украина на легализации казино

От легализации игорного бизнеса ожидают 4,4 миллиарда гривен дополнительных поступлений в бюджет Украины в 2020 году.

Об этом говорится в материале газеты Верховной Рады "Голос Украины". Отмечается, что эта сумма уже заложена в госбюджете.

"В Госбюджете на 2020 год заложены доходы от легализации игорного бизнеса в 4,4 миллиарда гривен. Учитывая уменьшение доходов в государственный сметы во время пандемии коронавируса, эти средства были бы уместны", – сказано в материале.

Что предусматривает законопроект

Комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине.

Введение исключительного перечня видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине.

Запрещается размещение залов игровых автоматов и букмекерских пунктов в отдельных зданиях.

Залы игровых автоматов разрешается размещать только в гостиницах.

Вводится система лицензирования деятельности в сфере азартных игр с дифференцированным размером платы за лицензии в зависимости от вида деятельности, расположения игорного заведения и тому подобное.

Устанавливаются жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр.

Предусматривается увеличение возраста игрока с 18 до 21 года, а также устанавливаются требования к игрокам и их идентификации.

Кроме того, вводится принцип "ответственной игры", предусматривающий осуществление организатором азартных игр мер по предупреждению и минимизации негативных последствий от участия физических лиц в азартных играх и создаются механизмы борьбы с игровой зависимостью (лудоманией).

Предусмотрено ограничение по рекламе азартных игр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июня Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, которым легализовала казино в Украине. Однако его подписание почти сразу заблокировали.

Вскоре после голосования в Раде зарегистрировали два проекта постановления об отмене результатов. Проект №2285-д-П подала группа депутатов во главе с Вадимом Новинским ("Оппозиционный блок"), проект №2285-д-П1 – группа депутатов во главе с Юлией Тимошенко ("Батьківщина").