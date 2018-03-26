Стало известно, сколько компании должны Украине за газ

Задолженность контрагентов перед "Укртрансгазом" за два месяца 2018 года выросла до 24 млрд гривен.

В частности, долги за услуги транспортировки газа достигли 3 млрд гривен, а за услуги балансировки – 21,3 млрд гривен, сообщает в Facebook государственное предприятие Украины.

"Стоимость транспортировки газа заложена в тарифах на газ и тепло, которые платят конечные потребители своим региональным газоснабжающим компаниям и предприятиям ТКЭ. Однако вовремя рассчитываться с "Укртрансгазом" они не спешат, накапливая долги и занимая сомнительные позиции лидеров-неплательщиков национального рынка газа”, – говорится в сообщении.

Наибольшая суммарная задолженность за услуги по транспортировке газа для ТКЭ накоплена ПАО "Киевэнерго" – 450 млн гривен, КП "Харьковские тепловые сети" – 206 млн гривен, КПТМ Криворожтеплосеть – 49 млн гривен.

Наибольшая суммарная задолженность за услуги по транспортировке газа для населения накоплена ООО "Днепропетровскгаз СБЫТ" – 122 млн гривен, ООО "Одессагаз-Поставка" – 113 млн гривен, ПАО "Донецкоблгаз" – 105 млн гривен.

В "Укртрансгазе" отмечают, что почти 88% общего объема долгов за услуги балансировки накоплено операторами газораспределительных сетей в результате несанкционированного отбора газа на собственные производственно-технологические нужды и несанкционированного отбора предприятиями ТКЭ и ТЭЦ с газораспределительных сетей без наличия номинаций на поставку газа от НАК "Нафтогаз Украины" или других поставщиков.

Наибольшая суммарная задолженность – у ПАО "Донецкоблгаз" – 3,2 млрд гривен, ПАО "Харьковгоргаз" – 2,8 млрд гривен, ПАО "Криворожгаз" – 2,3 млрд гривен.

Укртрансгаз

Укртрансгаз

Укртрансгаз

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