Стало известно, сколько "Газпром" платит Украине за транзит
Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома" стоимость прокачки российского газа в Европу через ГТС Украины составляет $31,72 за тысячу кубометров, при этом стоимость транзита не привязывается к цене газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона.
"Мы как "Оператор ГТС Украины" получаем плату в соответствии с подписанным договором и тарифами, которые установлены украинским независимым энергетическим регулятором", – рассказал чиновник.
По его словам, у оператора ГТС нет права устанавливать тарифы. При этом, издание отмечает, что согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома" стоимость прокачки российского газа в Европу через ГТС Украины составляет $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов, тариф рассчитан по ставке $2,66 за 1 тыс. куб. м на 100 км, протяженность ГТС составляет 1192,48 км.
"Тариф на транспортировку рассчитан исходя из заявленных объемов "Газпрома" и объемов транспортировки для других украинских заказчиков. Этот тариф не привязан к цене на газ, поэтому на этот пятилетний регуляторный период тариф меняться не должен", – заявил Макогон.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 декабря представители Украины и России начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.
Российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.
Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.
30 декабря российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольного комитета.
Также 30 декабря Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подчеркнул, что первый раз в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".
Транзит газа через Украину в первом квартале 2020 года упал в 2 раза по сравнению с объемами, которые были прокачаны в прошлые годы. При этом российский "Газпром", несмотря на снижение объемов, заплатил по полной стоимости.