Стало известно, сколько "Газпром" платит Украине за транзит

Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома" стоимость прокачки российского газа в Европу через ГТС Украины составляет $31,72 за тысячу кубометров, при этом стоимость транзита не привязывается к цене газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона.

"Мы как "Оператор ГТС Украины" получаем плату в соответствии с подписанным договором и тарифами, которые установлены украинским независимым энергетическим регулятором", – рассказал чиновник.

cfts.org.ua

По его словам, у оператора ГТС нет права устанавливать тарифы. При этом, издание отмечает, что согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома" стоимость прокачки российского газа в Европу через ГТС Украины составляет $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов, тариф рассчитан по ставке $2,66 за 1 тыс. куб. м на 100 км, протяженность ГТС составляет 1192,48 км.

"Тариф на транспортировку рассчитан исходя из заявленных объемов "Газпрома" и объемов транспортировки для других украинских заказчиков. Этот тариф не привязан к цене на газ, поэтому на этот пятилетний регуляторный период тариф меняться не должен", – заявил Макогон.

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