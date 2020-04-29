Главная Новости
29 апреля • обновлено в 16:19
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Стало известно, сколько "Газпром" платит Украине за транзит

852
Читать материал на украинском

Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома" стоимость прокачки российского газа в Европу через ГТС Украины составляет $31,72 за тысячу кубометров, при этом стоимость транзита не привязывается к цене газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона.

"Мы как "Оператор ГТС Украины" получаем плату в соответствии с подписанным договором и тарифами, которые установлены украинским независимым энергетическим регулятором", – рассказал чиновник.

Стало известно, сколько "Газпром" платит Украине за транзит

cfts.org.ua

По его словам, у оператора ГТС нет права устанавливать тарифы. При этом, издание отмечает, что согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома" стоимость прокачки российского газа в Европу через ГТС Украины составляет $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов, тариф рассчитан по ставке $2,66 за 1 тыс. куб. м на 100 км, протяженность ГТС составляет 1192,48 км.

"Тариф на транспортировку рассчитан исходя из заявленных объемов "Газпрома" и объемов транспортировки для других украинских заказчиков. Этот тариф не привязан к цене на газ, поэтому на этот пятилетний регуляторный период тариф меняться не должен", – заявил Макогон.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Рынок газа" на OBOZREVATEL.

Тема
Рынок газа
Персона
Cергей Макогон
Место
Украина
Теги
Газпром транзит газа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9866.

    Вылечились: 1103. Умерли: 250.

  • В мире заболели уже более 3,1 миллиона человек, погибли – почти 220 тысяч.

  • В Украине для лечения коронавируса применят новое лекарство: как оно действует.

  • Врачи назвали простой способ профилактики коронавируса: хватит 10 минут.

  • В США раскупили препарат от изжоги. Говорят, помогает в лечении COVID-19.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги