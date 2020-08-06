В США рассказали, как Трамп собирался "нейтрализовать" санкции против России

Бывшая заместительница генерального прокурора США Салли Йейтс рассказала, что администрация президента Дональда Трампа хотела смягчить санкции против России.

Об этом сообщает агентство Al Jazeera.

Йейтс уточнила, что бывший советник президента по национальной безопасности проинформировал российского дипломата в 2016 году о том, что новая администрация Трампа "по существу нейтрализует" санкции США, введенные в отношении России за вмешательство в выборы.

По ее словам, бывший директор разведывательного управления министерства обороны США Майкл Флинн вел переговоры с российским дипломатом Сергеем Кисляков в декабре 2016-го.

Отмечается, что у Трампа было желание "нейтрализовать" антироссийские меры, введенные бывшим президентом США Бараком Обамой. Экс-заместитель генпрокурора осудила это намерение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря 2016 года Обама ввел санкции против Российской Федерации в связи с хакерскими атаками на американские правительственные серверы.

Ограничения были введены против сотрудников Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) и Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

Кроме того, Вашингтон принял решение выслать из США 35 российских дипломатов, а также закрыть два жилых комплекса для дипломатов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.