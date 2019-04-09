Стало известно о проблемах НБУ из-за инфляции цен: в чем суть

За первые три месяца текущего года инфляция потребительских цен в Украине составила 2,4%.

Об этом в Facebook рассказал управляющий частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"Только что Государственная служба статистики обнародовала информацию, что инфляция потребительских цен за три месяца 2019 года составила 2,4%. В январе же НБУ обнародовал инфляционный отчет, в котором подтвердил свой прогноз по инфляции потребительских цен в 2019 году в размере 6,3%", — сообщил он.

"То есть, только за три месяца этого года мы получили 38,09% от прогноза НБУ по годовой инфляции. Все дальше фактическая потребительская инфляция отрывается от утвержденной цели НБУ. Неоднократно писал, что НБУ в очередной раз не выполнит свой прогноз по инфляции и поэтому готов на публичное пари", — отметил Компаниец.

Как писал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины не изменил учетную ставку и сохранил ее на уровне 18% годовых.

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