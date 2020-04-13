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13 апреля • обновлено в 17:08
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Стало известно, о чем будут говорить "слуги" на встрече с Зеленским

2.3т
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На встрече с президентом Владимиром Зеленским народные депутаты из фракции "Слуга народа" обсудят увольнение председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL в президентской фракции.

Как рассказала нардеп от Слуги народа Ирина Верещук, Коболев отказался раскрывать свою заработную плату и "отфутболил" народных депутатов.

"Члены парламента, а также глава ВРУ Дмитрий Разумков отправили обращение в "Нафтогаз" с просьбой раскрыть заработную плату руководства. В ответ мы получили отписку, в которой Коболев по сути "отфутболил" парламент. Мол кто вы такие, чтобы раскрывать вам свою зарплату. Именно поэтому сегодня на встрече с президентом будем поднимать вопрос о признании его работы неудовлетворительной", – рассказали депутаты.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада из-за введенного карантина запланировала сократить зарплаты чиновникам до 10 минимальных зарплат (47 230 гривен), сокращение будет касаться всех, в том числе и членов наблюдательных советов.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персоны
Андрей Коболев Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа НАК "Нафтогаз"
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