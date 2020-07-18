Стало известно, кто заменит Кирилла Шевченко в Укргазбанке
Исполнять обязанности главы Укргазбанка вместо Кирилла Шевченко, который возглавил НБУ, будет Андрей Кравец.
Об этом говорится в сообщении Укргазбанка в системе раскрытия информации на фондовом рынке Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Отмечается, что Кирилл Шевченко занимал должность председателя правления Укргазбанка 5 лет 1 месяц и не владеет долей в уставном капитале банка.
Согласно решению наблюдательного совета банка, и.о. председателя правления с 17 июля назначен Андрей Кравец. Он владеет долей в размере 0,000130% в уставном капитале банка.
В течение последних 5 лет – с апреля 2015 года – он занимал должности члена правления, первого заместителя председателя правления.
Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины 16 июля назначил на должность главы НБУ Кирилла Шевченко.
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