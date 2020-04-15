Стало известно, кто может возглавить "Укрзалізницю"

Член правления "Укрзалізниці" (УЗ) Иван Юрик может временно возглавить госпредприятие.

Об этом сообщает Экономическая правда, ссылаясь на источники. После решения об увольнении Желько Марчека основными претендентами на кресло называли бывшего руководителя Юго-Западной железной дороги Романа Веприцкого и директора по экономике и финансам компании Николая Иванинива.

В УЗ меняется руководство The Local - Germany

Однако, по данным издания, эти кандидаты разделили Наблюдательный совет. За Иванинива выступили четыре независимых члена, за Веприцкого остальные - три представителя правительства в Наблюдательном совете.

Против Иванинива, по данным издания, выступил и министр инфраструктуры Владислав Криклий, который отказался выносить его кандидатуру на рассмотрение правительства.

После этого в качестве компромиссного варианта решили назначить временным руководителем Ивана Юрика, который попал в УЗ во времена Кравцова и считается близким к последнему.

С июня 2018 года по июнь 2019 года Юрик был членом Наблюдательного совета "Укрзалізниці", а с июня 2019 года входил в состав правления компании. До этого он работал в Министерстве финансов Украины и в Офисе привлечения и поддержки инвестиций правительства Украины.

Для членов Наблюдательного совета не секрет, что Юрик ассоциируется с экс-главой УЗ Кравцовым, впрочем, они решили, что такой вариант точно лучше Марчека, который в последнее время окончательно потерял управляемость.

Как сообщал OBOZREVATEL, наблюдательный совет "Укрзалізниці" рекомендовал Кабинету министров Украины уволить Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления компании.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что Марчек будет уволен с должности в ближайшее время. По его словам, глава УЗ не оправдал доверия.

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