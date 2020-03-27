Стало известно, кто из украинских пенсионеров получит доплату в апреле

В апреле более 10 млн пенсионеров получат доплату в 1 тысячу гривен. Это также будет касаться и неоторых граждан, получающих соцпомощь в связи с инвалидностью.
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передают "Аргументы и Факты в Украине".
"Более 10 млн пенсионеров, которые имеют пенсию до 5 тыс. гривен, в апреле получат одноразовую выплату 1 тыс. грн", - заявила Лазебная.
По ее словам, такая же одноразовая дотация будет выплачена еще более чем 400 тыс. граждан, которые получают государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту - вместо пенсии.
"А с мая планируется проведение индексации трудовых пенсий на 11%, в результате которой гарантированное повышение получат 7 млн пенсионеров. Также с мая будет установлена ежемесячная надбавка к пенсии в размере 500 грн 1,5 миллиона пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и больше", - уточнила министр.
Кроме того, Министерство социальной политики разрабатывает сейчас проект "Помощь пожилому человеку" для того, чтобы каждый пенсионер имел возможность получать пенсию на банковскую карточку и оплачивать онлайн услуги. Лазебная также заверила, что 40 тыс. соцработников заботятся о том, чтобы в условиях карантина украинцы получали все необходимые социальные услуги.
Индексация пенсий и дополнительные выплаты проводятся и начисляются автоматически, поэтому пенсионерам никуда не нужно обращаться дополнительно. А в том случае, если украинцы, имеющие соответствующие льготы и получающие жилищные субсидии, во время карантина своевременно не заплатят за коммуналку, их за это не будут лишать льгот и субсидий. Это будет еще одним шагом ради того, чтобы пожилые люди не выходили на улицу и меньше контактировали с другими людьми.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине отменили осовременивание пенсий в марте, которое должно было привести к росту выплат на 8-12%. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в законе не прописаны четкие сроки, потому решение по пенсиям будет принято "в течение года".
Кабинет министров Украины отменил осовременивание пенсий с 1 марта с нарушением закона и может получить множество судебных исков от простых украинцев.
В Украине индексацию пенсий проведут не в марте, как это было в прошлом году, а только в сентябре 2020-го. В среднем для пенсионеров старше 80 лет прибавка составит 700 грн с учетом повышения прожиточного минимума.
Ради индексации пенсий в 2020 году Украина будет увеличивать внешний долг и дефицит бюджета. Пойти на такие меры придется из-за вспышки коронавируса.
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