Стало известно, кому принадлежат почти все активы России

В руках самых богатых 3% россиян сконцентрированы почти 90% совокупных финансовых активов, ценных бумаг, срочных вкладов, текущих счетов и наличности России.

Об этом сказано в материале российского издания "Коммерсант" со ссылкой на исследование, проведенное аналитиками Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка.

"В 2018 году на долю самых богатых россиян приходилось 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений. В руках у 20% беднейшего населения страны было в совокупности 6% финансовых активов, 4% срочных вкладов и 3% наличных сбережений", - сказано в материале.

По данным исследования, за последние пять лет средние доходы богатейших россиян снижались, однако доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике страны росла.

utro.ru

По данным Росстата за 2018 год, в России 12,9% населения (18,9 млн человек) живут за чертой бедности — их доход ниже прожиточного минимума. В четвертом квартале 2018 года прожиточный минимум составлял 10,2 тыс. рублей.

По данным исследования World Wealth Report, на конец 2018 года в России проживали 1,5 тыс. ультрабогачей, владеющих состоянием от $30 млн, и 101 долларовый миллиардер. По темпам роста числа ультрабогачей Россия, подсчитали авторы исследования, заняла первое место в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США идет подготовка законопроекта NOPEC, который может обвалить цены на нефть, что в свою очередь ударит по России.

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