Стало известно, какое сливочное масло можно покупать в Украине. Видео

В Украине после масштабной проверки сливочного масла крупные производители доказали, что изготавливают натуральный продукт.

Для экспертизы были отобраны образцы масла в торговых сетях четырех регионов Украины: Сумах, Черкассах, Новой Одессе (Николаевская область) и в Калуше (Ивано-Франковская область), говорится в сюжете ТСН.

"Известных производителей мы проверяли. Их много в этом списке. Мы отбирали все, что маслом называется. Тем более отбирали в больших супермаркетах, а там продаются и известные производители, и не очень. Все, что свезли из четырех областей, было проверено. Крупные производители на обмане не попались", – отмечено в сюжете.

Отметим, что показанные на фото производители делают натуральное масло, что подтвердили исследования двух лабораторий.

Производители масла в Украине Скриншот

Производители масла в Украине Скриншот

Проверяли продукт две государственных сертифицированные лаборатории, которые используют методику ISO (Международная организация по стандартизации).

"Чтобы даже не давать шанса на подмену результатов, все образцы закодировали. Мы имели еще запасной вариант. Если две лаборатории разойдутся в результатах, третья должна была рассудить их. Но спорных случаев не было", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине провели масштабное исследование, которое показало, что среди производимого сливочного масла каждая пятая пачка является фальсификатом.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся