Стало известно, какими были зарплаты 100 лет назад. Архивное фото

Роман Груша Экономика 04:37, 17.11.2020

Заработная плата рабочего Енакиевского завода больше 100 лет назад – в марте 1912 года – составляла 18 рублей 35 копеек.

При этом на руки работник получил лишь 95 копеек. Об этом свидетельствует снимок расчетной книжки, опубликованной на Pikabu.

В частности, с рабочего взимался "долг в лавку" в размере 13 рублей, а также штраф – 1 рубль.

Еще 1 рубль 45 копеек шли на церковь, а прочие вычеты достигали 1 рубля 95 копеек.

На руки работник получил лишь 95 копеек
Pikabu

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Советском Союзе во второй половине 1980-х годов колбасу второго сорта продавали по половине килограмма в одни руки.

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Экономика

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