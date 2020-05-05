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5 мая • обновлено в 17:37
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В Украине стремительно растет число безработных: свежие данные службы занятости

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По состоянию на май 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине на 48% больше, чем в мае 2019 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного центра занятости.

Так, по состоянию на 4 мая 2020 года количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 456,8 тыс. лиц, что почти на 148,5 тыс., или 48%, больше, чем на соответствующую дату прошлого года (по состоянию на 4 мая 2019 года количество безработных составило 308,3 тысячи).

Наибольшее количество безработных в Украине зафиксировано в Днепропетровской области, а также в лидерах Харьковская и Львовская. Об этом во время брифинга заявила и.о. Государственного центра занятости Юлия Жовтяк. Она подчеркнула, что в Украине с 12 марта количество безработных выросло на 166 тыс. человек.

"Лидируют конечно большие области: Днепропетровская, Харьковская и Львовская. С начала карантина уже оказана помощь по безработице почти на 2,3 млрд грн. Это примерно на 40% больше, чем помощь в прошлом году", – заявила Жовтяк.

Пособие по безработице

Пособие по безработице

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Работа в Украине
Место
Украина
Теги
Государственная служба занятости безработица
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