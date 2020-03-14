Не Россия: стало известно, какая страна выиграет от обрушения цен на нефть

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80% энергоресурсов.

Об этом сообщают эксперты, опрошенные CNBC.

Главный экономист IHS Markit в Азиатско-Тихоокеанском регионе Раджив Висвас (Rajiv Biswas) назвал ситуацию подарком для страны, так как она сможет снизить инфляцию и расходы на импорт.

Цены на нефть растут в ожидании стимулирующих мер по поддержке экономики Соединенных Штатов

Индия долгие годы считалась одной из самых быстрорастущих экономик мира, однако в последнее время из-за внутренних и внешних проблем утратила этот статус. В четвертом квартале 2019 года рост ВВП страны опустился до 4,7 процента.

"Дешевые нефть и газ смогут подстегнуть такие отрасли экономики, как нефтяная промышленность, энергетику и транспорт. В совокупности эти факторы позволят Банку Индии понизить базовую ставку и дать бизнесу более дешевые кредиты", - добавил аналитик.

Экономист из сингапурского DBS Group Радхика (Radhika Rao) предположила, что вкупе с улучшением настроений и низкой базой Индия сможет показать хороший рост ВВП.

В финансовом году, который в Индии продолжается до марта, страна потратила на нефть 95,69 миллиарда долларов, что на 12 процентов меньше, чем годом ранее. Если бы цена нефти осталась выше 50 долларов за баррель, на нее приходился бы 21 процент всего индийского импорта. В прошлом месяце индийский министр нефти и газа Дхармендра Прадхан отмечал, что был бы счастлив, если бы нефть стоила от 50 до 60 долларов за баррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 13 марта, выросли в ходе азиатских торгов после рекордного обвала с начала этой недели.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 33,62 доллара за баррель, что на 1,2% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

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