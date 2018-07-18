МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

Стало известно, как остановка "Северного потока" помогла Украине

2.2тЧитать новость на украинском

Заявка на транзит природного газа через газотранспортную систему Украины увеличена на 10% – до 300 млн куб. м/сутки.

Как сообщила пресс-служба ПАО "Укртрансгаз", это связано с остановкой до конца июля на плановый ремонт газопровода "Северный поток".

"В очередной раз ГТС Украины подтверждает статус основного и наиболее надежного маршрута транспортировки газа из РФ в Европу", - отмечается в сообщении.

Новости
"Отмените "Северный поток-2?": "Натофтогаз" отреагировал на слова Путина по транзиту

Транзит через ГТС Украины в объемах 300 млн куб. м/сутки газа и выше в последний раз был зафиксирован в сентябре 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля президент Петр Порошенко выразил надежду, что совместно с союзниками удастся остановить строительство "Северного потока-2".

Президент США Дональд Трамп пообещал найти решение по этому вопросу, раскритиковав российский проект. В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал слова главы Белого дома "недобросовестной конкуренцией.

Читайте все новости по теме "газопровод" на Обозревателе.

Тема
газопровод
Место
Украина
Объекты
транзит газаСеверный поток - 2Россия
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
1
5
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Молодцы, исправились
Ответить
0
0
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Врожденная рукожопость кацапья, приведшая к постройке СП-1 методом "черезжопу", скрывается кацапами за названием "плановая остановка газопровода"
Ответить
0
0
Igraev Alex
Igraev Alex
Levitsky Valery, ахах, скакуас, поведай нам о постройках укараины) Ну хотя бы об одной. Школьные сортиры не предлагать)
Ответить
0
0
Igraev Alex
Igraev Alex
Плановое то северного потока спасло украину, бугага)
Ответить
0
1

Наши блоги