Стало известно, как остановка "Северного потока" помогла Украине

Заявка на транзит природного газа через газотранспортную систему Украины увеличена на 10% – до 300 млн куб. м/сутки.

Как сообщила пресс-служба ПАО "Укртрансгаз", это связано с остановкой до конца июля на плановый ремонт газопровода "Северный поток".

"В очередной раз ГТС Украины подтверждает статус основного и наиболее надежного маршрута транспортировки газа из РФ в Европу", - отмечается в сообщении.

Транзит через ГТС Украины в объемах 300 млн куб. м/сутки газа и выше в последний раз был зафиксирован в сентябре 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля президент Петр Порошенко выразил надежду, что совместно с союзниками удастся остановить строительство "Северного потока-2".

Президент США Дональд Трамп пообещал найти решение по этому вопросу, раскритиковав российский проект. В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал слова главы Белого дома "недобросовестной конкуренцией.