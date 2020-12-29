Стало известно, как оккупанты собрались решать проблему с водой в Крыму

В оккупированном Крыму "власти" собрались решать проблему с водой с помощью бурения новых скважин, опреснения морской воды и искусственных осадков. Пока что ни одна из идей успехом не увенчалась.

Как сказано в материале "Крым.Реалии", на многих улицах в Симферополе появились синие бочки с водой, но с ними также есть проблема.

"В детсадах и больницах коммунальщики их наполняют, а вот в жилых кварталах ближе к концу недели немало емкостей пустуют. Симферопольцы массово жалуются на грязную воду из кранов и нарушение графиков подачи воды. В селах Симферопольского района ситуация хуже. Жители села Мирного рассказывали, что многие их колодцы пересохли. Им посоветовали пробить новые скважины, но для них это очень дорого", – сказано в статье.

После этого к крымским чиновникам пришла новая идея – искусственные дожди для центральных районов полуострова. Для этого в Симферополь перегнали чуть ли не единственный на всю Россию самолет-лабораторию. Облака планировали расстреливать пиропатронами с йодидом серебра.

"Но эта идея вообще провалилась. Российские специалисты, прибывшие в Крым вместе с самолетом, заявили: погода для такой работы неблагоприятная. Облаков, из которых можно получить искусственные дожди, очень мало. И кардинально проблему с засухой им не решить", – пояснил автор материала.

Еще одной идеей оккупантов стала принудительно выкупать у крымчан скважины и колодцы. Отмечается, что на преодоление кризиса из бюджета России выделят почти 50 миллиардов рублей (19,09 млрд грн). Из них три миллиарда (1,15 млрд грн) пойдут на бурение новых скважин.

Но уже в середине осени приоритетом для "властей" якобы стало опреснение воды.

"Строительство опреснительных установок внесли в правительственный план России по водоснабжению Крыма, на это предусмотрели 8 миллиардов рублей (3,05 млрд грн) в 2021-2022 годы. Но отмашки на строительство так и не было. В Крым прибыл российский вице-премьер Марат Хуснуллин и заявил, что опреснение ‒ это на крайний случай", – сказано в статье.

В конце ноября так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что опреснительные установки на полуострове появятся, но компании, которые этим будут заниматься, не назвал – сослался на санкционный режим. По его расчетам, весной в Симферополь дадут воду из новых скважин, и это позволит продержаться до момента, когда будут введены в эксплуатацию опреснительные установки.

Больше о том, почему Крым оказался на грани водной катастрофы, читайте в нашем материале по ссылке.

Напомним, в Крыму существенно уменьшилось самое глубокое водохранилище – Изобильненское. Оно расположено в селе Корбек.

Также почти полностью пересохло Партизанское водохранилище, расположенное в 10 километрах от Симферополя, а еще в одном – Бахчисарайском – осталось всего 2% воды.

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