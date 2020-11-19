Стало известно имя нового руководителя аэропорта "Борисполь"

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
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Стало известно имя нового руководителя аэропорта 'Борисполь'

Исполнять обязанности руководителя аэропорта "Борисполь" до назначения нового гендиректора будет Олег Струк.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Павел Рябикин, который до этого руководил "Борисполем", стал главой Государственной таможенной службы.

Струк до этого занимал должность заместителя генерального директора по инженерно-техническому обеспечению и развитию персонала — директора филиала ГП МА "Борисполь".

"Генеральный директор Государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" Павел Рябикин покидает свой пост, который занимал с 23 марта 2017 года. Решение покинуть пост было принято в связи с победой в конкурсе и назначением руководителем Государственной таможенной службы Украины", – сказано в сообщении.

Рябикин отреагировал на свое назначение и заявил, что кризис в сфере авиаперевозок обязательно пройдет.

"Уверен, что кризис пройдет, и слаженная командная работа коллег будет держать курс развития аэропорта. Работать на предприятии с большими и славными традициями было большой ответственностью и большой честью для меня. Аэропорт стал бесценным опытом и я всегда, независимо от своей должности, поддержу предприятие и коллектив", — отметил новый глава ГТС.

Отмечается, что во время работы Рябикина был реализован ряд инфраструктурных проектов: многоуровневый паркинг, трансферная зона, бас-гейты и тому подобное.

Напомним, на заседании правительства в среду, 18 ноября Кабинет министров Украины назначил Рябикина главой Государственной таможенной службы.

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