Стало известно имя нового руководителя аэропорта "Борисполь"
Исполнять обязанности руководителя аэропорта "Борисполь" до назначения нового гендиректора будет Олег Струк.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Павел Рябикин, который до этого руководил "Борисполем", стал главой Государственной таможенной службы.
Струк до этого занимал должность заместителя генерального директора по инженерно-техническому обеспечению и развитию персонала — директора филиала ГП МА "Борисполь".
"Генеральный директор Государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" Павел Рябикин покидает свой пост, который занимал с 23 марта 2017 года. Решение покинуть пост было принято в связи с победой в конкурсе и назначением руководителем Государственной таможенной службы Украины", – сказано в сообщении.
Рябикин отреагировал на свое назначение и заявил, что кризис в сфере авиаперевозок обязательно пройдет.
"Уверен, что кризис пройдет, и слаженная командная работа коллег будет держать курс развития аэропорта. Работать на предприятии с большими и славными традициями было большой ответственностью и большой честью для меня. Аэропорт стал бесценным опытом и я всегда, независимо от своей должности, поддержу предприятие и коллектив", — отметил новый глава ГТС.
Отмечается, что во время работы Рябикина был реализован ряд инфраструктурных проектов: многоуровневый паркинг, трансферная зона, бас-гейты и тому подобное.
Напомним, на заседании правительства в среду, 18 ноября Кабинет министров Украины назначил Рябикина главой Государственной таможенной службы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине сразу после увольнения с должности врио главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначения на его место Евгения Ентиса начался масштабный передел власти.
Новый главный таможенник начал свою работу с кадровых чисток, и вместо того чтобы прекращать схемы и наполнять бюджет, начал завоевывать влияние.
В то же время известно, что собеседование с кандидатами на должность главы таможни провел заместитель министра финансов по вопросам евроинтеграции Юрий Драганчук. Сам конкурс объявили 23 октября.