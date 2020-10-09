Стало известно, готова ли Украина к отопительному сезону

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что начало отопительного сезона в Украине в целом в удовлетворительном плановом состоянии.

"Газ от НАК "Нафтогаз" получают все субъекты, расчеты будут на достаточном уровне. Я уверен, что мы начнем вовремя", – сообщил Чернышов в интервью для "РБК-Украина".

По его словам, отопительный сезон начнется, когда в городах среднесуточная температура в течение трех суток будет держаться на уровне +8 градусов и ниже.

"В то же время решение о начале отопительного сезона принимается в каждом населенном пункте органом местного самоуправления. Но 8 градусов – это уже обязанность начать отопительный сезон – тянуть дальше невозможно", – добавил Чернышов.

При этом министр развития общин и территорий затронул вопрос рисков, который каждый год поднимается.

"Есть опыт прошлых лет, когда мы могли не дать тепло в некоторые города – Смела, например, во Львовской области, особенно в прошлом году. Следствием возникновения таких ситуаций, конечно, являются долги. Но в этом году мы не ожидаем такую ситуацию", – резюмировал Чернышов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отопительный сезон начнется в октябре. Жилые дома могут быть подключены к централизованному отоплению раньше, чем объекты коммунальной сферы.

Социальные объекты начинают подключать, если температура внутри здания не превышает +16 градусов. Также тепло в батареях вне очереди будет появляться по индивидуальным заявкам.