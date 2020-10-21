Стало известно, где самая лучшая пенсия в мире
Страной с самой лучшей пенсионной системой в мире стали Нидерланды, на второй строчке расположилась Дания, а на третьей – Израиль. Страны возглавили рейтинг уже второй раз подряд.
Такие данные представлены в Глобальном пенсионном индексе Mercer CFA Institute, передает Bloomberg. Япония заняла 32-е место – ей рекомендовали поднять пенсионный возраст. Украину же в указанном отчете даже не рассматривали.
Список стран с лучшей пенсионной системой:
Нидерланды – 82,6 балла из 100;
Дания – 81,4;
Израиль – 74,7;
Австралия – 74,2;
Финляндия – 72,9;
Швеция – 71,2;
Сингапур – 71,2;
Норвегия – 71,2;
Канада – 69,3;
Новая Зеландия – 68,3.
В 2020-м оценки более половины рассмотренных стран (20 из 39-ти) упали, поскольку мир борется с последствиями коронавируса.
Глобальное падение экономик по всему миру привело к сокращению пенсионных взносов, более низкой доходности инвестиций и увеличению государственного долга в большинстве стран.
"Это неизбежно повлияет на будущие пенсии, а это означает, что некоторым людям придется работать дольше, а другим придется довольствоваться более низким уровнем жизни после выхода на пенсию", – отметил автор отчета Дэвид Нокс.
По его мнению, в такой ситуации пенсионерам придется все больше и больше полагаться на самих себя.
Нокс добавил, что пенсионные системы, например, в Австрии и Италии, которые не накопили значительных частных средств, вероятно, будут испытывать растущее давление. Обе заняли 28-е и 29-е места соответственно.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине в 2021-м на пенсию в 60 лет смогут выйти только те, кто имеет 28 лет стажа. Таким образом, минимальное требование увеличится еще на 12 месяцев. При этом, чтобы докупить год стажа, придется заплатить 31 680 грн (в январе текущего года было 24 937 грн).
В 2020 году дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, которые родились после 1 октября 1960 года.
Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.
Экономист Виктор Скаршевский отметил, что верификация социальных выплат в Украине не является чем-то новым, она проводилась с 2016 года до октября 2018 года, когда Конституционный Суд Украины заявил, что Министерство финансов получило доступ к личным данным граждан.
Ранее председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно, а дефицит Пенсионного фонда при нынешних параметрах системы не исчезнет никогда.