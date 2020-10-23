Стали известны требования бывшего собственника ПриватБанка
Бывший совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов (ему с Игорем Коломойским принадлежал контрольный пакет акций) просит украинское правительство вернуть ему 33,3% акций, принадлежавших бизнесмену до национализации финучреждения.
Информация об этом содержится в опубликованных материалах суда. Сейчас Боголюбов обратился в Хозяйственный суд Киева с четырьмя исками, в которых он оспаривает национализацию ПриватБанка.
Так, согласно одному из исков, Боголюбов просит суд определить уставный капитал ПриватБанка в размере 21,256 млрд грн, а также свою долю в нем в размере 33,2525%.
Пока в госреестре указанный объем уставного капитала ПриватБанка на сумму 206,06 млрд грн, и он на 100% принадлежит государству в лице Кабмина.
Согласно с другим иском, Боголюбов просит суд истребовать из владения государства 33,2525% акций, принадлежавших ему на праве частной собственности по состоянию на день национализации – 18 декабря 2016 года.
Также олигарх просит обязать Укрэксимбанк выполнить депозитарную операцию списания этих акций со счета в ценных бумагах государства на счет Боголюбова в депозитарном учреждении ООО "Солид Днепр".
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 декабря 2016 ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен.
В конце июня 2017 Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.
Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, в результате чего понес убытки минимум на 5,5 млрд долларов.
ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые, вероятно, принадлежат им.
Тогда же Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд одновременно обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех свои активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств вывода из украинского банка 2 млрд долларов.
7 апреля Верховный суд Великобритании отказал миллиардеру Игорю Коломойскому в рассмотрении иска экс-владельцев к ПриватБанку.