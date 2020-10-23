Стали известны требования бывшего собственника ПриватБанка

Бывший совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов (ему с Игорем Коломойским принадлежал контрольный пакет акций) просит украинское правительство вернуть ему 33,3% акций, принадлежавших бизнесмену до национализации финучреждения.

Информация об этом содержится в опубликованных материалах суда. Сейчас Боголюбов обратился в Хозяйственный суд Киева с четырьмя исками, в которых он оспаривает национализацию ПриватБанка.

Так, согласно одному из исков, Боголюбов просит суд определить уставный капитал ПриватБанка в размере 21,256 млрд грн, а также свою долю в нем в размере 33,2525%.

Пока в госреестре указанный объем уставного капитала ПриватБанка на сумму 206,06 млрд грн, и он на 100% принадлежит государству в лице Кабмина.

Согласно с другим иском, Боголюбов просит суд истребовать из владения государства 33,2525% акций, принадлежавших ему на праве частной собственности по состоянию на день национализации – 18 декабря 2016 года.

Также олигарх просит обязать Укрэксимбанк выполнить депозитарную операцию списания этих акций со счета в ценных бумагах государства на счет Боголюбова в депозитарном учреждении ООО "Солид Днепр".

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