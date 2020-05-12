Стали известны последствия нефтяной войны для Саудовской Аравии

В результате нефтяной войны, которую развязала Россия, чистая прибыль саудовской госкомпании Saudi Aramco в первом квартале 2020 года упала на 25%.

Как сообщает "Прайм", в годовом выражении падение составит 16,661 млрд долларов, однако прогноз по капитальным затратам на 2020 год сохраняется на уровне 25-30 млрд долларов.

Прибыль на акцию по итогам квартала составила 0,08 доллара против 0,11 доллара годом ранее.

Saudi Aramco metallurgprom.org/

Выручка Saudi Aramco при этом составила 60,151 млрд долларов, сократившись на 16,2% в годовом выражении.

Компания в первом квартале 2020 года снизила добычу нефти на 3% в годовом выражении, до 9,8 млн баррелей в сутки. В первом квартале 2019 года среднесуточная добыча Aramco составляла 10,1 млн баррелей в сутки.

Все началось с провалившихся переговоров участников ОПЕК+ 6 марта в Вене. Странам так и не удалось договориться о продлении действия соглашения: РФ предлагала оставить добычу нефти на прежнем уровне. А Саудовская Аравия, крупнейший член ОПЕК, выступала за сокращение добычи из-за падения спроса, вызванного распространением в мире коронавируса.

Москва предлагала продлить сделку на прежних условиях и только на ІІ квартал 2020 года, а Саудовская Аравия – усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года.

Ситуация привела к крупнейшему обвалу цен на рынке нефти. Цена на нефть марки WTI 20 апреля опустилась до нуля, а потом ушла в минус, до -40 долларов за баррель, – установив исторический антирекорд.

Прошлая сделка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по сокращению добычи нефти прекратила свое действие 1 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL: