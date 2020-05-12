Стали известны последствия нефтяной войны для Саудовской Аравии

В результате нефтяной войны, которую развязала Россия, чистая прибыль саудовской госкомпании Saudi Aramco в первом квартале 2020 года упала на 25%.
Как сообщает "Прайм", в годовом выражении падение составит 16,661 млрд долларов, однако прогноз по капитальным затратам на 2020 год сохраняется на уровне 25-30 млрд долларов.
Прибыль на акцию по итогам квартала составила 0,08 доллара против 0,11 доллара годом ранее.
Saudi Aramco
metallurgprom.org/
Выручка Saudi Aramco при этом составила 60,151 млрд долларов, сократившись на 16,2% в годовом выражении.
Компания в первом квартале 2020 года снизила добычу нефти на 3% в годовом выражении, до 9,8 млн баррелей в сутки. В первом квартале 2019 года среднесуточная добыча Aramco составляла 10,1 млн баррелей в сутки.
Все началось с провалившихся переговоров участников ОПЕК+ 6 марта в Вене. Странам так и не удалось договориться о продлении действия соглашения: РФ предлагала оставить добычу нефти на прежнем уровне. А Саудовская Аравия, крупнейший член ОПЕК, выступала за сокращение добычи из-за падения спроса, вызванного распространением в мире коронавируса.
Москва предлагала продлить сделку на прежних условиях и только на ІІ квартал 2020 года, а Саудовская Аравия – усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года.
Ситуация привела к крупнейшему обвалу цен на рынке нефти. Цена на нефть марки WTI 20 апреля опустилась до нуля, а потом ушла в минус, до -40 долларов за баррель, – установив исторический антирекорд.
Прошлая сделка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по сокращению добычи нефти прекратила свое действие 1 апреля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Участникам переговоров ОПЕК+ 9 апреля не удалось достигнуть финального соглашения именно из-за позиции Мексики.
10 апреля Мексика пошла навстречу другим странам ОПЕК и решила сократить объемы добычи нефти.
Позже стало известно, что крупнейшие производители нефти договорились о снижении добычи на 15% для стабилизации цен в условиях пандемии коронавируса.
С 1 мая вступило в силу соглашение в формате ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, в рамках которого сокращение в первые два месяца составит 9,7 миллиона баррелей в сутки, а до конца года — 7,7 миллиона баррелей в сутки.
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