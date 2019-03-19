''Стала катастрофой'': названа реальная цена оккупации Крыма для России

Россия тратит на содержание оккупированного Крыма миллиарды евро из своего бюджета, поскольку полуостров из прибыльного превратился в убыточный.

Об этом сказано в материале газеты Suddeutsche Zeitung, которая приводит расчеты экономического консультанта Андрея Клименко. Издание пишет, что в прошлом Крым приносил доход. Сегодня же Москва покрывает две трети крымского бюджета, а также тратит миллиарды долларов на построение инфраструктуры.

После того, как Украина прекратила поставлять электроэнергию на оккупированный полуостров Кремлю пришлось прокладывать новую систему электросетей и строить электростанцию. "Это вылилось Москве во много миллиардов евро", - говорит Клименко.

Отмечается, что только на Крымский мост, который соединил оккупированный полуостров с Краснодарским краем, Россия потратила более трех миллиардов евро.

К тому же, отмечается в материале, официально Москва обещала потратить 11 миллиардов евро на инфраструктуру и туризм в Крыму за период с 2015 до 2022 года.

По словам Клименко, это большое преувеличение, ведь российская сторона сделала свои расчеты на предположении, что оккупированный Крым будут посещать шесть миллионов туристов в год. Но до 2017-го их было не больше, чем 1,5 миллиона.

В то же время, по словам политолога Евгении Горюновой, на полуострове живет 2,3 миллиона человек, из них 600 тысяч – это пенсионеры. Поэтому за последние четыре года Москва потратила на их содержание 5,4 миллиарда евро.

"Крым стал самым дорогим регионом для Кремля. Он даже дороже, чем Кавказ", - добавляет Клименко. Прямые потери России из-за аннексии украинской территории связаны еще и с санкциями ЕС и США против российских компаний, чиновников и бизнесменов, ущерб от которых измеряется миллиардами долларов.

"Хотя санкции были введены против РФ не только за Крым. Поэтому трудно определить, сколько Москва потеряла на самом деле именно за агрессию на полуострове. Bloomberg Business Agency подсчитало, что российская экономика стала на 10% меньше, чем ожидалось. И причина этому именно ее война против Украины и оккупация Крыма. Также Москва страдает из-за падения цен на нефть. Однако, Bloomberg считает, что санкции стоили Москве минимум 6% ВВП за последние четыре года", - сказано в статье.

По подсчетам Клименко, агрессор теряет до 20 миллиардов евро ежегодно.

Аннексия Крыма 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам западных аналитиков, российская экономика потеряла более $150 миллиардов в результате введенных Западом санкций из-за аннексии Крыма. Спустя пять лет после аннексии расходы России продолжают расти.

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