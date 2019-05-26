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/Новости экономики

Стабильными тарифы на электроэнергию для населения останутся в течение 1,5 лет – эксперт

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Благодаря возложению спецобязательств по субсидированию населения на "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" тарифы на электроэнергию для населения останутся на нынешнем уровне в течение не менее 1,5 лет.

Об этом в ефире телеканала News One заявил внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех.

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"Сегодня тарифы на электрическую энергию, отпускаемую населению, сдерживаются. Есть кросс-субсидирование за счет тарифов юридических лиц. Люди хотят знать, как долго будут в либеральном рынке тарифы для населения сдерживаться. Не менее чем полтора года, если исходить из проекта постановления Кабмина о возложении специальных обязанностей (услуги общественного интереса, PSO - Public Service Obligation – ред.)", – считает он.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предложило возложить на компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" специальные обязательства по поставке электроэнергии населению до 31 декабря 2020 года, чтобы обеспечить стабильность тарифа на электроэнергию для населения в условиях функционирования с 1 июля 2019 нового оптового рынка электроэнергии.

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"Я считаю, что предложения, которые были представлены правительству, работоспособны, они решают проблему. Генерирующие компании, в составе которых электростанции, работающие на угле, имеют высокюу себестоимость - в "Західенерго", Дніпроенерго", "Донбасенерго". И возложение специальных обязанностей на эти компании приведет к увеличению цены электроэнергии. Специальным обязательством является продажа определенного количества электроэнергии по цене не меньшей, чем себестоимость. У "Энергоатома" себестоимость низкая, у "Укргидроэнерго" топливной составляющей вообще нет, там очень низкая себестоимость", – утверждает эксперт.

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Напомним, представитель "Энергоатома" во время круглого стола, посвященного запуску нового рынка электроэнергии, заявил, что компания выступает за введение реформы с 1 июля 2019 и готова обеспечить, чтобы открытие оптового рынка не повлияло на тарифы для населения. "Мы при совместной рабочей группе Минэнерго высказались, что готовы участвовать в поддержке тарифов для населения. То есть новый рынок не должен привести к росту тарифов для населения", – заявил 16 мая генеральный директор "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин.

Ранее сообщалось, что возложение спецобязательств на теплогенерирующие компании приведет к стремительному росту тарифов на электроэнергию для населения.

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Тема
Реформа рынка электроэнергии
Место
Украина
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
хоть что то радует,.если не наебут,как обычно.
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Мир Миру
Мир Миру
Різниця у цінах на електроенергію для населення і промисловості несе в собі корупційні ризики.
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