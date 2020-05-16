Стабильная работы предприятий поможет Украине выстоять и пройти через кризис, вызванный коронавирусом, с минимальными потерями. Именно поэтому государству и бизнесу следует объединиться ради общей цели. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил украинский бизнесмен, акционер SCM Ринат Ахметов.

"Сейчас ситуация сложная увсех – и в мире, и в нашей стране. И у маленьких, и у средних, и у больших. К тому же, я уже говорил и повторю – то, что для одних стран" легкий кашель ", для нас – "воспаление легких". Поэтому с самого начала эпидемии и карантина мы призвали всех объединить усилия для экономического спасения Украины ", - сказал Ахметов.

По его словам, в таких условиях работа предприятий очень важна для экономики и восстановления страны.

"Сейчас для нас, SCM, самое главное – сделать все необходимое, чтобы защитить наших сотрудников. Сохранить их здоровье и рабочие места. Я уверен, что стабильная работа предприятий – это именно тот локомотив, который поможет стране выстоять и пройти через этот кризис с минимальными потерями. Разумеется, ни о каких сокращениях людей речь не идет. Это наше твердое решение", - отметил он.

Вместе с тем Ринат Ахметов напомнил, что его Фонд, представители бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" участвуют в работе антикризисных штабов в регионах и городах. Потому что у всех сейчас общая цель – помочь региональным и местным властям, помочь Украине преодолеть эпидемию.

"Мы помогаем, прежде всего, больницам и нашим врачам – закупаем ИВЛ и другое оборудование. Это и тесты для выявления вируса, и средства защиты для медиков, и многое другое. Закупаем именно то, что нужно каждой конкретной области – работаем в тесном сотрудничестве с Минздравом и региональными антикризисными штабами, которыми управляют губернаторы и мэры", - добавил акционер SCM.

Как сообщалось, Ринат Ахметов был одним из первых украинских бизнесменов, которые приняли решение помочь Украине в борьбе с коронавирусом. Для этого он объединил все ресурсы – благотворительного фонда, ФК "Шахтер", компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM, а также выделил на борьбу с COVID-19,3 млн грн.

Кроме того, Фонд Рината Ахметова приобрел для всей страны 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Они переданы в Стабилизационный фонд, инициированный президентом Украины, и поступают в регионы.