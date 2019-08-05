"За чей счет Зе-школа была!" Украинцев возмутили потраченные Зеленским бюджетные деньги

Месяц работы президента Владимира Зеленского и сотрудников ОП обошелся бюджету Украины почти в 78 млн гривен.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook блогер Mason Lemberg со ссылкой на данные Государственной казначейской службы Украины. Стоит отметить, что месяц работы пятого президента Петра Порошенко и его администрации стоил украинцам в среднем 65 млн грн, это на 12,7 млн гривен меньше, чем 30 дней работы Зеленского.

Зеленский и Богдан

"77 796 201 грн – сумма бюджетных средств, затраченных на содержание господина Зеленского и его свиты за июнь 2019 года. 78 млн за 1 месяц. На фоне этого довольно интересно выглядит его пролетарско-гоповской пиар о "ссышь, продай авто и сделай дорогу", "Ссышь-то, а не летайте на самолетах, а не доите бюджет и делайте дороги". А вообще – да, эпоха бедности закончилась. Для них. Началась эпоха кино для лохов", – написал блогер.

Так, на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента Украины и Администрации президента Украины государственная казначейская служба Украины за пять месяцев (январь-май) выделила 326 527 436,87 грн, а за шесть месяцев (январь-июнь) – 404 323 637,51 грн.

Разница между показателями расходов за январь-июнь и январь-май составляет 77 796 200,64 грн.

В сети гневно отреагировали на информацию: "И это только криворожская шпана обошлась в эту сумму. Без учета средств на содержание и удовлетворение интересов всех бенефициаров госпереворота", "Барыга", "Ну не завидуйте. Для новых лиц – новая эпоха", "А кстати, что там с незаконным госфинансированием деятельности организации, не предусмотренным в расходной части бюджета – "Офиса президента", "Ну, теперь ясно, за чей счет эта Зе-школа была", "Ого, ничего себе какие дорогие билеты на рейс МАУ Киев – Одесса!".

Как сообщал OBOZREVATEL, превращение Украинского дома в новый Офис президента обойдется в 300 млн грн и займет около года.

Также сообщалось, что в начале августа Зеленский обратился к нардепу Андрею Иванчуку и добился от него 175 млн гривен для строительства дороги на Ивано-Франковщине.

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