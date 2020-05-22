Очереди в СССР: за чем советские граждане готовы были стоять часами

В СССР неотъемлемым атрибутом эпохи были очереди в магазинах. Частенько, заметив выстроившихся друг за другом людей, прохожие тут же занимали место за последним из них, даже не интересуясь, что дают.

В материале "Русской семерки" подробно рассказано, за какими же товарами советские граждане готовы были дежурить у магазинов сутками.

Продукты питания

Любой, кто в советские годы пребывал в уже более-менее сознательном возрасте, первым делом вспомнит очереди за бананами. Этот заморский деликатес зачастую можно было приобрести только один раз год. Конечно, граждане такую возможность не упускали: брали много, даже если бананы оказывались на прилавках еще зелеными. Сушеные бананы появились позже и поначалу тоже были дефицитом. Арбузами, дынями и мандаринами советская торговля покупателей тоже не баловала.

Очереди в СССР

Неизвестно почему, но дефицитом была и обычная гречка. Эта крупа в свободную продажу поступала крайне редко. Гречку чаще других получали только больные диабетом да ветераны. Если же она вдруг появлялась в магазине, очередь к нему выстраивалась километровая.

Очереди в СССР

Сырокопченых колбас в провинции вообще не видали. За ними ездили в Москву или Ленинград, чтобы уже там отстоять долгожданную очередь.

Черную или красную икру в 80-е годы тоже достать было проблематично. Иногда заветные баночки входили в праздничные продуктовые наборы, которые выдавали сотрудникам некоторых учреждений. Если икра появлялась в магазинах, она тут же и исчезала в сумках довольных покупателей.

Советская икра

Настоящей удачей считалось достать баночку растворимого кофе Pele или CACIQUE. Отстоявшему длинную очередь гражданину в нагрузку к подобному дефициту обычно давали что-то еще, как правило, совершенно ненужное. Однако это никого не расстраивало: кофе-то уже был в кармане!

Советская икра

Непременные очереди образовывались и там, где "выбрасывали" что-то "иностранное". Например, венгерский зеленый горошек или болгарский кетчуп.

Билеты в театры и книги

Советские люди стояли в очередях не только за продуктами питания, но и за книгами. Особым спросом пользовались многотомные собрания сочинений классиков русской литературы, фантастика и детективы зарубежных авторов. Правда, вожделенную литературу можно было заполучить и посредством сдачи макулатуры.

Мерзли и потели в очередях и за билетами в театры, кино, музеи.

Алкоголь и табак

Когда во главе СССР находился Михаил Горбачев, очереди выстраивались в вино-водочные отделы. Это были чисто мужские очереди. Женщины в них появлялись редко. Дело иногда доходило и до драк.

Очереди в СССР

Было время, когда и сигареты пропали с прилавков. Заядлые курильщики нервно крутили "козьи ножки" в очереди за махоркой.

Косметика и средства гигиены

Советские женщины стояли по несколько часов в очередях за прибалтийскими шампунями, пеной для ванн, польскими помадами и парфюмерией "Быть может" и "Пани Валевска", а также продукцией рижской фабрики Dzintars.

Косметика СССР

Косметика СССР

За простой туалетной бумагой выстраивались такие очереди, что сейчас это даже сложно представить. Бумагу покупали впрок: неизвестно же, когда снова "выбросят".

Косметика СССР

Косметика СССР

Одежда

Несмотря на то что советская промышленность работала в полную силу, дефицитом оставались даже одежда и обувь. Хотя, конечно, самые длинные очереди выстраивались за заграничными вещами: импортными женскими сапогами, венгерскими мужскими ботинками, кроссовками и джинсами. Чаще всем этим торговали не магазины, а спекулянты.

Джинсы СССР

Новинки

Все, что появлялось на прилавках советских магазинах впервые, приходилось добывать, отстаивая огромные очереди. Таким товаром оказался и кубик Рубика. Массовое помешательство на этой головоломке создало невиданный ажиотаж.

Кубик Рубика

В провинции в диковинку были и жевательная резинка, и газированные напитки Pepsi и Fanta.

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