В СССР была нищета, но власти это скрывали - блогер

В Советском Союзе инфраструктура была в ужасном состоянии, но власти это тщательно скрывали, демонстрируя "парадные" фотоснимки улиц.

Об этом пишет блогер Максим Мирович.

"Не знаю, замечали вы или нет — но практически на всех "непарадных" фотоснимках той эпохи городская инфраструктура выглядит чрезвычайно убого. Исключение — новые районы, застроенные брежневскими "свечками" в 9, 12 или 16 этажей. Если в советском фильме семидесятых годов хотели показать более-менее приличный уровень жизни — то фильм всегда снимали в каком-нибудь свеженьком районе, что был не старше 5-7 лет и где плитка еще не успевала развалиться, а с фасадов домов не осыпалась штукатурка", – написал он.

Инфраструктура СССР maxim-nm.livejournal

Мирович утверждает, что старые районы городов все годы советской власти выглядели просто ужасно — дома в старых районах разваливались, инфраструктура была ветхой, никто ничего не ремонтировал и не восстанавливал.

Инфраструктура СССР maxim-nm.livejournal

"Снимок ниже сделан в Казани, но например советский Минск выглядел примерно также — старый город в районе Немиги был жуткой клоакой с ржавыми кривыми водосточными трубами и заплёванными подъездами, в которых не было ремонта с 1917 года", – подчеркнул блогер.

Инфраструктура СССР maxim-nm.livejournal

Мирович утверждает, что если в старой части города был магазин — то во дворе обязательно была грязь и антисантария, а вдоль окон стояли груды ящиков, грубо сколоченных из неструганных досок.

По его словам, в новых районах магазины выглядели не лучше — в фильме "Сто грамм для храбрости" можно увидеть новенькую "стекляшку", вдоль панорамных окон которой стоят всё те же грязные ящики.

Инфраструктура СССР maxim-nm.livejournal

Блогер приводит фотоснимок советской инфраструктуры в новом районе. "Можете сами оценить качество построек (по которым уже пошли трещины) и качество окружающей городской среды в целом", – добавил он.

Инфраструктура СССР maxim-nm.livejournal

"А примерно так выглядела "инфраструктура" в сельской местности — за 60 лет советская власть удосужилась лишь провести туда электричество и радио, чтобы круглые сутки напролёт рассказывать гражданам, что они живут в лучшей в мире стране. Газифицированных деревень в "лучшей в мире" стране не было, а если бы вы заикнулись про канализацию или горячую воду — то на вас посмотрели бы, как на сумасшедшего. Терпи и строй Коммунизм! Вот тоже советская инфраструктура, это даже не деревня, а жизнь в старой части города. Как говорится — ноу комментс..." – заключил Мирович.

Инфраструктура СССР maxim-nm.livejournal

Инфраструктура СССР maxim-nm.livejournal

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