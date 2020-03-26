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26 марта • обновлено в 06:10
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Судьба была печальной: что стало со знаменитыми брендами СССР

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СССР дал целую линейку узнаваемых и популярных во всём мире брендов, но судьба их была разной — иногда даже печальной.

Об этом сказано в материале АиФ.

Автомобилестроение

В странах Западной Европы "Запорожец" знали под названиями Jalta, Eliette и ZAZ. Однако автомобили "Москвич-408" и его апгрейд "Москвич-412" как раз в те годы считались весьма и весьма хорошими машинами в Европе.

Его импортировали сразу несколько стран — для Англии делали даже версию с правым рулем. Впрочем, привередливые англичане нашли недостатки: "Moskvitch-Elite (под таким названием его экспортировал СССР) — парадоксальный автомобиль. Общая конструкция хороша, однако пренебрежение вибрацией и шумом коробки передач, тугая педаль тормоза и медленный разгон лишают этот русский borsch сметаны".

"Москвич"

"Москвич"

autocentre.ua

А вот в континентальной Европе "Москвич", наоборот, пришелся по нраву. Невысокая цена, ультрамодный дизайн, простота в управлении, надежность и неубиваемость. Более того — в Бельгии фирма Scaldia открыла завод по сборке советских "Москвичей". А шведские эксперты провели жесткий тест-драйв и пришли в восторг: "Мы проехали специальные участки шведского ралли, гоняли по тропам, протоптанным животными... Нам так и не удалось сломать машину".

Сейчас завод АЗЛК, детищем которого и была легендарная машина, уже закрыт. Бренд "Москвич" выкупил немецкий концерн Volkswagen.

"Москвич"

"Москвич"

platesmania.com

Звукозаписывающая техника

Советские кассетные магнитофоны — уникальные девайсы, которые после полугода эксплуатации требовали дополнения в виде коробка спичек (прижимать западающую клавишу "Воспроизведение") и коробки презервативов (менять рвущиеся пассики).

Впрочем, есть как минимум один бренд, который пережил потрясения девяностых и стал реальным открытием для западного шоу-бизнеса.

Это скромный тульский завод "Октава", с 1927 г. специализирующийся на электроакустической продукции. Выпускает он много чего, но коньком стали микрофоны разных серий.

Так, альбом группы Radiohead "ОК Computer" был записан с использованием микрофона МК-012. Лондонский звукорежиссёр, саундпродюсер Стинга и группы Police Хью Пэдхам предпочитает модель МК-219: "Мы назвали его электробритвой. Он настолько дешёвый и неказистый, что всегда удивляешься, насколько превосходный получается звук".

Советские микрофоны "Октава" весьма ценят также команды U2 и Iron Maiden. Бренд жив, завод работает, 65% продукции уходит на экспорт.

Микрофон "Октава МД-47"

Микрофон "Октава МД-47"

rw6ase.narod.ru

Фотоаппараты

Речь пойдет о простеньком аппаратике, который произвёл своего рода переворот. И даже дал имя целому направлению фотосъемки.

Ломография. Жанр, ставящий целью запечатлеть жизнь так, как она есть — без прикрас. Может быть, даже чуть хуже, чем есть. И уж точно — более странной, чем есть. Венским студентам Маттиасу Фигелю и Вольфгангу Странзингеру попался советский фотоаппарат "ЛОМО Компакт-автомат" - изделие Ленинградского оптико-механического объединения.

"ЛОМО Компакт-автомат"

"ЛОМО Компакт-автомат"

Википедия

Объектив камеры давал настолько странные искажения, что парни поняли — нашлась золотая жила. В 1992 г. в Вене открывается первая выставка ломографов, и с тех пор движение только растет, набирает обороты, а бренд ЛОМО стал сверхмодным.

Ломография

Ломография

Википедия

Пленочный фотоаппаратик никуда не делся. Он производится до сих пор под тем же брендом LOMO. Правда, производство с 2008 года вынесено в Китай.

Как сообщал OBOZREVATEL, нумизматы готовы отдать за некоторые монеты из СССР целое состояние. Стоимость достигает миллиона гривен.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тег
СССР
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