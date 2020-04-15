СССР была бедной страной, которая использовала принудительный труд – блогер

СССР был бедной страной, который часто использовала принудительный труд своих граждан, отказываться от которого было нельзя.

Об этом написал блогер Максим Мирович.

"На самом деле принудительный труд был не только в лагерях. Он сопровождал советского человека фактически всю сознательную жизнь — начиная со школьных сборов металлолома и заканчивая разными там субботниками и мытьём окон на предприятиях. При этом сама советская система была устроена так, что гражданин не мог отказаться от такого труда без того, чтобы не навлечь на свою голову каких-то санкций", - написал Мирович.

По его словам, за десятилетия существования советской власти в СССР так и не появились технологии нормального сбора и хранения овощей и фруктов, а благодаря "плановой экономике", бездарному ручному управлению и незаинтересованности всех звеньев сельскохозяйственного производства в результатах собственного труда получили то, что продукты часто быстро гнили и портились на складах и прямо в магазинах.

"В любом капиталистическом государстве такие нерадивые хозяйства давно бы разорились, уступив дорогу тем, кто действительно умеет и хочет работать, но глупые советские аксиомы гласили, что мол "частная собственность это плохо, конкуренция это плохо, даже минимальная безработица это плохо", и как итог — мыши продолжали плакать, колоться, но жрать кактус", – подчеркнул Мирович.

Как он отметил, на так называемые овощные базы отправляли чаще всего далёких от сельского хозяйства обычных горожан — чаще всего, работники "непроизводственных" предприятий и НИИ, а также студентов. "Я не слышал историй о том, чтобы на сельхозработы отправили каких-нибудь токарей и литейщиков — обычно туда ехали инженеры, бухгалтеры и прочие "белые воротнички", по умолчанию считавшиеся в СССР людьми второго сорта по сравнению с "рабочими и крестьянами", - подчеркнул автор блога.

Он отметил, что от поездки теоретически можно было отказаться, но в таком случае могли последовать самые различные проблемы, поэтому людям было проще согласится. При этом в случае "репрессий" профсоюз за работника не заступился бы.

"Чем именно занимались на "овощных поездках" горожане? Всего существовало несколько видов работ — разгрузка/погрузка овощей, перетаскивание мешков или корзин с овощами из одного места в другое, сбор в мешки выкопанной картошки, а также сортировка гнилой капусты — с вонючих кочанов нужно было ободрать подгнившие листья и придать капусте более-менее товарный вид", - рассказал блогер.

Он также добавил, что в развитых странах этим занимаются самые низкоквалифицированные рабочие, а в СССР этой работой в "добровольно-принудительном порядке" были вынуждены заниматься студенты хороших ВУЗов, инженеры и физики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Советском Союзе инфраструктура была в ужасном состоянии, но власти это тщательно скрывали, демонстрируя "парадные" фотоснимки улиц.