США захотели оставить в силе санкции против друга Путина

Представители Демократической партии Соединенных Штатов, возглавившие комитеты Палаты представителей, потребовали отложить снятие санкций с компаний российского олигарха Олега Дерипаски.

"Мы требуем, чтобы вы были доступны для встречи с заинтересованными членами (Палаты представителей. – Ред.) в условиях, которые позволят в полном объеме обсудить все аспекты соглашения об отмене санкций", – говорится в письме законодателей к американскому министру финансов Стивену Мнучину, свидетельствует сайт комитета по иностранным делам.

В частности, законодателей беспокоит, как подобное решение отразится на усилиях США по воспрепятствованию пагубной активности России.

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Главы комитетов указывают на то, что они не получили достаточно времени, чтобы изучить вопрос, насколько оправдано снятие санкций с компаний Дерипаски.

"Уведомление Конгрессу было доставлено непосредственно перед уходом на длительный перерыв в работе, в течение которого произошел "шатдаун" правительства, что затрудняет завершение нашего рассмотрения этого вопроса в течение 30-дневного периода, предусмотренного CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки через санкции". – Ред.)", – говорится в письме конгрессменов.

Условия снятия санкций сосредоточены на изменении отношений Дерипаски с компаниями Rusal, EN+ и "Евросибэнерго", изменении структуры управления EN+ и Rusal, а также повышении требований к отчетности. Однако, по словам законодателей, соглашение сохраняет значительную долю владения EN+ за Дерипаской.

Кроме того, по предварительной информации, олигарх передает некоторые акции и финансовые интересы связанному с Кремлем российскому банку ВТБ, который находится под санкциями.

Владимир Путин и Олег Дерипаска

Напомним, что министерство финансов Соединенных Штатов уведомило конгресс о намерении завершить действие санкций против российских компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", президентом которых являлся олигарх Олег Дерипаска, поскольку они пошли на существенную реструктуризацию и изменения в корпоративном управлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

Список олигархов был опубликован вместе с несекретной частью "кремлевского доклада", который Минфин составил в соответствии с требованиями закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки"). При этом информация о миллиардерах – близость к Путину, источники происхождения капитала, индексы коррупции осталась в секретной части доклада.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг и другие.