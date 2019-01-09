США захотели оставить в силе санкции против друга Путина

Представители Демократической партии Соединенных Штатов, возглавившие комитеты Палаты представителей, потребовали отложить снятие санкций с компаний российского олигарха Олега Дерипаски.
"Мы требуем, чтобы вы были доступны для встречи с заинтересованными членами (Палаты представителей. – Ред.) в условиях, которые позволят в полном объеме обсудить все аспекты соглашения об отмене санкций", – говорится в письме законодателей к американскому министру финансов Стивену Мнучину, свидетельствует сайт комитета по иностранным делам.
В частности, законодателей беспокоит, как подобное решение отразится на усилиях США по воспрепятствованию пагубной активности России.
Главы комитетов указывают на то, что они не получили достаточно времени, чтобы изучить вопрос, насколько оправдано снятие санкций с компаний Дерипаски.
"Уведомление Конгрессу было доставлено непосредственно перед уходом на длительный перерыв в работе, в течение которого произошел "шатдаун" правительства, что затрудняет завершение нашего рассмотрения этого вопроса в течение 30-дневного периода, предусмотренного CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки через санкции". – Ред.)", – говорится в письме конгрессменов.
Условия снятия санкций сосредоточены на изменении отношений Дерипаски с компаниями Rusal, EN+ и "Евросибэнерго", изменении структуры управления EN+ и Rusal, а также повышении требований к отчетности. Однако, по словам законодателей, соглашение сохраняет значительную долю владения EN+ за Дерипаской.
Кроме того, по предварительной информации, олигарх передает некоторые акции и финансовые интересы связанному с Кремлем российскому банку ВТБ, который находится под санкциями.
Владимир Путин и Олег Дерипаска
Напомним, что министерство финансов Соединенных Штатов уведомило конгресс о намерении завершить действие санкций против российских компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", президентом которых являлся олигарх Олег Дерипаска, поскольку они пошли на существенную реструктуризацию и изменения в корпоративном управлении.
Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.
Список олигархов был опубликован вместе с несекретной частью "кремлевского доклада", который Минфин составил в соответствии с требованиями закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки"). При этом информация о миллиардерах – близость к Путину, источники происхождения капитала, индексы коррупции осталась в секретной части доклада.
В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг и другие.
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