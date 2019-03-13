США захотели наказать Россию за газопровод Путина в обход Украины

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео призвал американских производителей нефти и газа сотрудничать с Вашингтоном, чтобы продвигать национальные интересы по всему миру и наказать Россию.

"Мы должны закатать рукава и конкурировать – способствуя инвестициям, мотивируя партнеров покупать у нас и наказывая "плохих игроков", – заявил Помпео, имея в виду Россию, Иран и Венесуэлу, передает "Голос Америки".

Обращаясь к руководителям крупнейших энергетических и нефтегазовых компаний, госсекретарь отметил, что обнаруженные на территории США запасы сланцевой нефти и газа позволяют Вашингтону усилить свои внешнеполитические позиции.

По его словам, оживление в американской нефтегазовой отрасли позволит удовлетворить спрос на источники энергии, которые "закрывались" геополитическими соперниками.

"Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники впали в зависимость от российского газа благодаря проекту "Северный поток-2", точно также, как и мы не хотели бы зависеть от поставок нефти из Венесуэлы", – сообщил Помпео.

Он также подчеркнул, что российское вторжение в Украину является попыткой Кремля получить доступ к нефтегазовой отрасли соседнего государства.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

​Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома". При этом изменения к блокировке "Северного потока-2" не приведут.

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