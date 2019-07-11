США задумали развязать очередную торговую войну: кто под ударом

США могут ввести пошлины в отношении Франции в ответ на планы европейской страны установить дополнительный налог для компаний, предоставляющих цифровые услуги.

Об этом заявил торговый представитель Соединенных Штатов Роберт Лайтхайзер, передает ТАСС. По его словам, Вашингтон крайне озабочен тем, что налог, который, скорее всего, будет одобрен французским Сенатом, несправедливо направлен против американских компаний. В частности, речь может идти о таких IT-гигантах, как Amazon, Apple, Facebook и Google.

В связи с этим США инициировали расследование, по итогам которого будет принято решение о введении ответных мер. По данным Bloomberg, контрмеры могут быть схожи с теми, которые Вашингтон принял в отношении китайских компаний, в частности, Huawei.

Французский налог на цифровые услуги составит 3 процента годовых с доходов цифровых компаний, чьи ежегодные продажи превышают 750 млн евро по всему миру и 25 млн евро во Франции. Ожидается, что он будет одобрен на заседании 11 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2018 года США ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на 34 млрд долларов.

Трамп предупредил Китай, что в случае зеркальных мер со стороны Пекина пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в 267 млрд долларов. Таким образом, с учетом уже действующих мер пошлинами было обложено практически весь объем китайского импорта в США, который превышает 500 млрд долларов в год.

20 февраля 2019 года Трамп потребовал от Китая сохранять стабильную стоимость юаня в рамках торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. В частности, Вашингтон рассчитывал, что Пекин откажется от искусственной девальвации своей валюты в ответ на введение американских тарифов.

11 мая Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на 300 млрд долларов.

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