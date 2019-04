США задумали добить Иран санкциями: что произошло

США намерены ввести в отношении Ирана новые санкции, которые нанесут удар по тем секторам экономики, которые ранее не были затронуты ограничительными мерами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа. По его словам, США хотят сохранить "эффект охлаждения" в иранской экономике.

"Мы хотим, чтобы бизнес продолжал считать, что в настоящее время вести деловые отношения с Ираном является ужасной идеей", — сказал представитель.

Он отметил, что новые санкции могут быть введены в мае.

Известия

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 марта США расширили санкционный список против Ирана. В документ включили 14 физических лиц и 17 организаций.

Санкции США распространяются на 70 иранских финансовых организаций, включая 14 крупнейших в стране банков.

В их числе оказались Bank Melli, Arian Bank, Future Bank B.S.C, Export Development Bank of Iran, Ghavamin Bank, Bank Sepah, Bank of Industry and Mine, Europaisch-Iranische Handelsbank AG и другие.

