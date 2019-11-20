Не исполняли санкции: в США начали резонансное расследование из-за России

Американские власти начали расследование против крупнейшего банка Швеции Swedbank из-за возможного нарушения режима санкций в отношении России.

Соединенные Штаты подозревают, что через шведский банк были переведены деньги от российского концерна "Калашников" компании (Kalashnikov USA), сообщает шведский телеканал STV.

В общей сумме более 1,4 млн долларов было переведено в качестве кредита от основных акционеров концерна "Калашников" в России ключевым лицам в "Калашников США".

При этом исполнительный директор банка Йенс Хенрикссон заявил, что Swedbank не обнаружил никаких признаков нарушения санкций.

В то же время он отметил, что предоставленная журналистами информация будет включена во внутреннее расследование компании.

Соединенные Штаты подозревают, что через шведский банк были переведены деньги от российского концерна "Калашников"

Напомним, что 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт оружия;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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