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США взялись за крупный банк ЕС из-за грязных денег Путина

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Федеральная резервная система США начала проверку того, как именно Deutsche Bank AG обрабатывал подозрительные транзакции на миллиарды долларов от Danske Bank, который подозревают в отмывании денег через эстонское подразделение.

Расследование ФРС пока находится на раннем этапе и носит конфиденциальный характер, сообщает "Интерфакс".

Регулятор США изучает, осуществлял ли американский бизнес Deutsche Bank надлежащий контроль за средствами, поступавшими от эстонского подразделения Danske Bank.

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По предварительным данным, Deutsche Bank помогает Федеральной резервной системе в ведении расследования. Однако официально ни регулятор, ни банк не комментируют его ход.

Deutsche Bank

Deutsche Bank

Как сообщал OBOZREVATEL, двоюродного брата президента России Владимира Путина, Игоря Путина, подозревают в отмывании средств через эстонский филиал Danske Bank.

Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму Lantana Trade, которая в 2013 году сообщила реестру компаний в Великобритании о якобы совсем небольшом обороте, хотя на самом деле через ее счета проходили огромные суммы. В том же году Danske Bank закрыл счета Lantana и еще 20 фирм, с которыми она обменивалась крупными суммами.

В 2015 году Deutsche Bank проводил проверку подозрительных транзакций объемом в 4 млрд долларов, которые были проведены российскими клиентами банка. Средства на счетах, попавших под расследования, принадлежали людям из близкого окружения Путина — его партнерам и друзья Аркадию и Борису Ротенбергам.

Предварительные итоги внутреннего расследования Deutsche Bank показали, что в период с 2007 по 2015 годы немецкий банк в общей сложности обработал около 150 млрд долларов от общего количества подозрительных трансакций, связанных с Danske Bank.

Власти Дании, Эстонии, Великобритании также проводят собственные расследования в отношении Danske Bank. Франция рассматривает возможность повторного расследования дела об отмывании денег через датский банк.

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Персона
Владимир Путин
Место
США
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