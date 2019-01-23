США взялись за крупный банк ЕС из-за грязных денег Путина

Федеральная резервная система США начала проверку того, как именно Deutsche Bank AG обрабатывал подозрительные транзакции на миллиарды долларов от Danske Bank, который подозревают в отмывании денег через эстонское подразделение.

Расследование ФРС пока находится на раннем этапе и носит конфиденциальный характер, сообщает "Интерфакс".

Регулятор США изучает, осуществлял ли американский бизнес Deutsche Bank надлежащий контроль за средствами, поступавшими от эстонского подразделения Danske Bank.

По предварительным данным, Deutsche Bank помогает Федеральной резервной системе в ведении расследования. Однако официально ни регулятор, ни банк не комментируют его ход.

Deutsche Bank

Как сообщал OBOZREVATEL, двоюродного брата президента России Владимира Путина, Игоря Путина, подозревают в отмывании средств через эстонский филиал Danske Bank.

Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму Lantana Trade, которая в 2013 году сообщила реестру компаний в Великобритании о якобы совсем небольшом обороте, хотя на самом деле через ее счета проходили огромные суммы. В том же году Danske Bank закрыл счета Lantana и еще 20 фирм, с которыми она обменивалась крупными суммами.

В 2015 году Deutsche Bank проводил проверку подозрительных транзакций объемом в 4 млрд долларов, которые были проведены российскими клиентами банка. Средства на счетах, попавших под расследования, принадлежали людям из близкого окружения Путина — его партнерам и друзья Аркадию и Борису Ротенбергам.

Предварительные итоги внутреннего расследования Deutsche Bank показали, что в период с 2007 по 2015 годы немецкий банк в общей сложности обработал около 150 млрд долларов от общего количества подозрительных трансакций, связанных с Danske Bank.

Власти Дании, Эстонии, Великобритании также проводят собственные расследования в отношении Danske Bank. Франция рассматривает возможность повторного расследования дела об отмывании денег через датский банк.

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