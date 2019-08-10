США вынудили друга Путина отказаться от масштабного проекта

Компания UC Rusal, основателем которой является российский олигарх Олег Дерипаска, может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома.

Финансовый директор US Rusal Александра Бурико сообщила, что это может произойти из-за давления со стороны Вашингтона, передает РБК.

"Эта ситуация ставит под угрозу будущее проекта. Мы по-прежнему сохраняем приверженность проекту и хотим двигаться вперед, однако, учитывая растущее давление, не исключаем возможности выхода из него", – отметила Бурико.

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UC Rusal планировал реализовать совместный проект с американским холдингом Braidy Industries.

Однако соглашение между компаниями попросили проверить несколько конгрессменов от Демократической партии – они обратились к главе Минфина США Стивену Мнучину.

В частности, сенатор Рон Уайден призвал оценить последствия сделки для нацбезопасности.

UC Rusal, основателем которой является российский олигарх Олег Дерипаска, может отказаться от строительства в США завода

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

Министерство финансов Соединенных Штатов уведомило конгресс о намерении завершить действие санкций против российских компаний En+, Rusal и "Евросибэнерго", президентом которых являлся Дерипаска, поскольку они пошли на существенную реструктуризацию и изменения в корпоративном управлении.

17 января 2019 года Министерство финансов США дало компаниям Дерипаски отсрочку от вступления американских санкций в силу.

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