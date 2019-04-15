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МирСпорт

/Новости экономики

США выгнали из Европы крупную газовую компанию России

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Российская газовая компания "Новатэк" перенесет перевалку сжиженного природного газа из Норвегии в Мурманскую область.

Среди причин такого решения источники указывают давление со стороны Соединенных Штатов на Россию, пишет "Коммерсант".

"Первоначально разрешение на перевалку СПГ в Хоннингсвоге было получено на срок до июня 2019 года. Продление разрешения может быть затруднено, поскольку перевалка российского СПГ в Норвегии вызывает раздражение американцев", – сообщил глава консультационного центра "Гекон" Михаил Григорьев.

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По его словам, решение о переносе точки перевалки на российскую акваторию делает развитие проекта перевалки более предсказуемым.

"Перевалка необходима, чтобы оптимизировать использование специально построенных для "Ямал СПГ" танкеров усиленного ледового класса Arc7, способных самостоятельно ходить во льдах", – говорится в сообщении.

В "Новатэке" уже подтвердили, что занимаются проектированием перевалок. Новую схему одобрило Министерство транспорта, однако компании еще предстоят переговоры с Министерством обороны, поскольку в регионе находятся основные базы Северного флота России.

США выгнали из Европы крупную газовую компанию России

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Россия
Тег
Новости России
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вованов вован
вованов вован
Интересно, а Обоз видимо всерьёз расcчитывает, что люди не прочитают оригинал? Так все перекрутить и откровенно переврать текст!
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Schuck Paula
Schuck Paula
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Хохлодебилы, поясните, пожалуйста, смысл статьи? Вы вообще понимаете смысл буковок, которые печатаете?
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Колобов Макс
Колобов Макс
Бухгалтер Борис, гамбургеры в Ростове подавите бульдозером, чумазые!)))))
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